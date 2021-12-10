بحث بناء صناعات تكاملية بين الأردن والعراق

بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الاقتصاديّ العراقي إبراهيم المسعودي، بناء صناعات تكاملية بين البلدين.

وحسب بيان صحفي لصناعة الأردن، ناقش الجانبان آليات زيادة مبادلات البلدين التجارية وتسهيل الاستثمار وتذليل العقبات امام المستثمرين من الطرفين.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني السفير الأردني في العراق منتصر العقلة ومسؤول الملف العراقي في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب القادريوشارك ايضا الملحق الاقتصادي في السفارة الأردنيّة رامي القضاة وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان إسماعيل زهران ومن وزارة الاستثمار وسام النسور ومن بيت التصدير خالد الصعوب.

واكد المهندس الجغبير ان السفارة الأردنية في العراق تخطى دورها الدبلوماسية إلى التكاملية في العمل من حيث تنمية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية تعظيم حجم الصادرات الوطنية لما لها من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطنيّ ككل.



من جهته، اكد السفير العقلة ان هذه اللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية في العراق تمهد الطريق لشراكات اردنية عراقية في المستقبل القريب.



وقال ان السوق العراقية تملك ميزات استثمارية نوعية ومتنوعة، مؤكدا ان الخبرات الأردنية مؤهلة وقادرة على التواجد في العراق بكل كفاءة.



واكد العقلة استعداد السفارة لتنظيم اللقاءات وترتيب الزيارات لمختلف القطاعات الاقتصادية الأردنية الراغبة بالتواجد بالسوق العراقية.