رئيسة وزراء تونس: البلاد ملتزمة بسداد ديونها الخارجية



قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن الجمعة إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية وهو ما تحرص عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة دفعت خبراء بالتشكيك في قدرة البلاد على عدم التخلف عن السداد.



وأضافت أن الحكومة بدأت في إعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.



وبدأت تونس الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد حول برنامج تمويل لإنقاذ الاقتصاد المنهار.



وأمس الخميس قال محافظ البنك المركزي إن تونس تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد في الربع الأول من العام المقبل.



وقالت نجلاء بودن، "الدولة التونسية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية وستستمر في ذلك بسبب مستوى احتياطي النقد الأجنبي في تونس".



ووفقا لأرقام البنك المركزي بلغ احتياطي النقد الأجنبي 7 مليارات دولار أو ما يعادل 119 يوما من الواردات.