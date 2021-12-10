مباريات اليوم في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في كأس العرب.. تقام اليوم الجمعة الموافق العاشر من ديسمبر 2021، مباراتان في بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليا على أراضي دولة قطر وتستمر لـ18 ديسمبر الجاري.

مباريات اليوم في كأس العرب

وتصدرت مباريات اليوم في كأس العرب تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث تنطلق مواجهات الربع النهائي من البطولة التي دُشنت في الـ30 من نوفمبر الماضي.

مباريات اليوم في كأس العرب 2021

وتتضمن مباريات اليوم في كأس العرب مواجهتين كبيرتين، تجمع بين المنتخب العماني ونظيره التونسي الذي قدم مباريات قوية خلال المسابقة، بينما تصطدم قطر البلد المضيف بطموحات الإمارات.

أهمية مباريات اليوم في كأس العرب

وتساءل الكثيرون من روا مواقع التواصل الاجتماعي عن مباريات اليوم في كأس العرب 2021، ومعرفة توقيتات انطلاقها، والقنوات الناقلة وهو ما نرصده لقرائنا عبر بوابة الفجر الإلكترونية.

مباريات اليوم في كأس العرب في ربع النهائي

ويترقب الجمهور العاشق للكرة العربية مباريات اليوم في كأس العرب حيث اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة المقامة في قطر، حيث ضمت منتخبات عمان وتونس وقطر والإمارات ومصر والأردن والجزائر والمغرب.

مباريات اليوم في كأس العرب والغد

وقبل مباريات اليوم في كأس العرب نجحت منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس والإمارات وقطر والأردن وعمان في التأهل لنكون على موعد مع منافسات قوية على مدار اليومين الـ10 والـ11 من ديسمبر الجاري.

قائمة مباريات اليوم في كأس العرب

وتشمل مباريات اليوم في كأس العرب مواجهتين أولهما حينما يلاقي منتخب تونس نظيره العماني اليوم في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بينما يواجه المنتخب القطري الإمارات في تمام التاسعة بالتوقيت المحلي المصري.

مباريات اليوم في كأس العرب وصراع قطري إماراتي

ومن المقرر عقب انتهاء مباريات اليوم في كأس العرب أن يواجه المنتخب المصري أحد المرشحين لنيل اللقب، نظيره الأردني يوم غد السبت في تمام الخامسة مساء بينما يواجه المغرب الجزائر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباريات اليوم في كأس العرب

وتنقل مباريات اليوم في كأس العرب بين منتخبي عمان تونس والإمارات والمنتخب القطري عبر قنوات بي إن سبورتس 1و2 لى جانب قنوات الكأس الفضائية.