موانئ بورسعيد تداول 15 سفينة إجمالي الحركة الملاحية

الاقتصاد
قناة السويس
قناة السويس
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تداول 15 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بمؤانى بورسعيدأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت اليوم الجمعة دخول وخروج 15 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء، في بيان، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينة واحدة، فيما تتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

قناة السويس
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