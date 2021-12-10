وزيرة المالية التونسية تؤكد أهمية تعزيز الثقة لدفع النشاط الاقتصادي

أكدت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، أهمية الاستفادة من مبادرة "أيام المؤسسة" حيث تعد فرصة لتبادل الآراء والأفكاروتعزيز التواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة من أجل تعزيز الثقة وإيجاد حلول ناجعة لدفع النشاط الاقتصادي وتطوير مناخ الأعمالوتحسين الإجراءات وتطوير الجانب اللوجستي.





جاء ذلك حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة المالية التونسية اليوم /الجمعة/ خلال إشراف الوزيرة ومحافظ البنك المركزي التونسي مروانالعباسي على أعمال الجلسة التمهيدية للدورة 35 ل`"أيام المؤسسة" بسوسة، تحت شعار "المؤسسة والجمهورية..شركاء في إعادة البناء "التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وذلك وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والأكاديميين في المجال الاقتصادي.





كما أكدت الوزيرة - خلال كلمتها - حرص الحكومة خلال هذه المرحلة على العناية بدور المؤسسة الاقتصادية من خلال وضع الآلياتالضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج وذلك موازاة مع تعزيز صلابة المالية العمومية والمحافظةعلى التوازنات الكبرى للبلاد.





وأوضحت أن الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة اليوم ستساهم في تحريك النمو وتشجيع الاستثمار وستدعم المؤسسات التي تجابهصعوبات اقتصادية جراء تداعيات الجائحة الوبائية.





وأشارت في السياق ذاته إلى أن قانون المالية لسنة 2022 يصبو إلى تعبئة موارد مالية للميزانية دون الرفع من الضرائب المباشرة علىالأفراد والمؤسسات.





ولفتت إلى أن نفس القانون سيتضمن إجراءات تتعلق بالإصلاحات الجبائية ومكافحة التهريب والاقتصاد الموازي إلى جانب مواصلة رقمنةالإدارة والتشجيع أكثر على عمليات الدفع الرقمي.