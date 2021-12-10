الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها على ارتفاع بدعم بيانات التضخم الأمريكية
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استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعتالشهر الماضي بما يتفق إلى حد كبير مع التوقعات، وهو ما خفف بعض الضغط على المستثمرين القلقين بشأن تشديد السياسة النقدية.
وارتفع المؤشر داو جونز 75.86 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 35830.55 نقطة.
وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 20.19 نقطة أو 0.43 في المائة عند 4687.64، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع112.22 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 15629.59 نقطة.