وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل تطوير مجمع التحرير (فيديو)

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى فندق عالمي، منوهة بأن مصر لديها أصول كثيرة غير مستغلة من بينها مجمع التحرير، ومبنى معهد ناصر، وأرض القرية الكونية.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر قناة "المحور"، اليوم الجمعة، أن الدول تسعى لتعظيم عائد أصولها لكي تحافظ على هذه الأصول للأجيال القادمة.

وأوضحت أن تطوير مجمع التحرير يأتي ضمن خطة الدولة بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشيرة إلى أن التطوير في مجمع التحرير ينقسم لثلاث أجزاء، جزء إداري وجزء تجاري وجزء أخرى فندي، لافتة إلى إنه مجمع التحرير أصول مملوكة للدولة وسنعيد تطويره بالشراكة مع التحالف الأمريكي.

وأكملت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير مجمع التحرير مع التحالف الأمريكي سيوفر عائد حد أدنى مضمون يؤول إلى الصندوق السيادي، لافتة إلى أن. مدة عقد الشراكة مع التحالف الأمريكي تصل ل 49 عاما.