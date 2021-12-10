الأسهم الأوروبية تنخفض بسبب مخاوف أوميكرون

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، بسبب القلق بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، في حين لم تفلح بيانات التضخم فيالولايات المتحدة التي توافقت إلى حد كبير مع التوقعات في تبديد الغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية.



وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة مسجلا انخفاضا للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من أن تؤثر إجراءاتالحد من انتشار أوميكرون على التعافي الاقتصادي.



غير أن مكاسب قوية على مدى يومين في بداية الأسبوع جعلت المؤشر يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ مارس، مرتفعا 2.8 في المائة.



وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 6.8 في المائة في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو 1982، بعدارتفاع بلغ 6.2 في المائة في أكتوبر.



وبحسب (رويترز) كانت أسهم التكنولوجيا والتجزئة أكبر الخاسرين في أوروبا اليوم.