5 مباريات بمجموعة الصعيد بالجولة العاشرة بدورى القسم الثاني





تستكمل اليوم السبت في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بإقامة 5 مباريات وتختتم الجولة يوم الأحد بلقائي أسوان مع ملوى والبدارى مع الألومنيوم، بينما فاز البترول على طامية بهدفين لهدف.

وتقام يوم السبت 5،0مباريات كالتالي..

1- المنيا مع كيما أسوان

يحتضن ستاد جامعة المنيا اقوى مباريات الجولة بين فريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة شديد قناوي برصيد 18 نقطة مع فريق

كيما اسوان وصيف المجموعة بقيادة سعيد عبد العزيز برصيد 19 نقطة.

وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية،

حيث فاز المنيا على ط الألومنيوم بهدفين مقابل هدف وفاز فريق كيما اسوان على فريق سوهاج بهدف دون رد.

2- قنا مع ديروط

يستضيف ملعب نادي قنا مباراة بين فريق

قنا صاحب المركز الخامس بقيادة كمال الزين برصيد 6 نقاط مع فريق ديروط صاحب المركز السادس بقيادة عماد سمير برصيد 13 نقطة.

شهدت الجولة الماضية، تعادل ديروط مع تليفونات بني سويف بهدف لمثله، بينما تلقى قنا الهزيمة بهدف دون رد من ملوى.

3- المدينة المنورة مع بنى سويف



يلتقي فريق المدينة المنورة صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عويس مع فريق بنى سويف صاحب المركز التاسع بقيادة محمد يوسف.

ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 12 نقطة بعد أن حقق فريق المدينة المنورة الفوز في الجولة الماضية على فريق الإعلاميين بثلاثية نظيفة بينما تعادل فريق بنى سويف مع فريق شباب طامية دون أهداف.

4-تليفونات بني سويف مع الفيوم



يلعب فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث عشر بقيادة كرم جابر برصيد 7 نقاط مع فريق الفيوم صاحب المركز السابع بقيادة سعيد صبحى برصيد 13 نقطة.

شهدت الجولة الماضية تعادل الفريقان بهدف لمثله، تعادل فريق التليفونات مع فريق ديروط بينما تعادل فريق الفيوم مع فريق البداري.

5- سوهاج مع الإعلاميين

يواجه فريق سوهاج صاحب المركز الرابع عشر بقيادة برصيد 7 نقاط فريق الإعلاميين متذيل المجموعة بقيادة هانى عرفه برصيد 5 نقاط.

وتلقى الفريقان الهزيمة في الجولة الماضية

حيث خسر سوهاج من كيما اسوان بهدف، بينما تلقى فريق الإعلاميين هزيمة ثقيلة من فريق المدينة المنورة بثلاثية نظيفة.

ترتيب المجموعة

1- أسوان 20 نقطة

2- كيما اسوان 19 نقطة

3- المنيا 18 نقطة

4- البترول 17 نقطة

5- الألومنيوم 13 نقطة

6- ديروط 13 نقطة

7- الفيوم 13 نقطة

8- المدينة المنورة 12 نقطة

9- بني سويف 12 نقطة

10- شباب طامية 11 نقطة

11- ملوى 11 نقطة

12- البداري 8 نقاط

13- تليفونات بني سويف 7 نقاط

14- سوهاج 7 نقاط

15- قنا 6 نقاط

16- الإعلاميين 5 نقاط