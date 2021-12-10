ارتفاع جديد في أسعار بيتكوين











سجلت أسعار عملة بيتكوين المشفرة، ارتفاعا خلال التعاملات الأخيرة، لتسجل مستوى أعلى 48 ألف دولار.





وقال مايكل سايلور رئيس "مايكرو ستراتيجي"، إن ارتفاع بيتكوين كاستثمار ربما يؤدي إلى تراجع على المدى الطويل للذهب كفئة أصول.





وارتفعت العملة المشفرة 1.1% إلى 48172.1 دولارًا خلال التعاملات أمس وفقًا لبيانات «كوين باس»، بينما تراجعت الإيثريوم 1.01% عند4078.3 دولارًا، وانخفضت الريبل 3.7% إلى 83.18 سنتًا.





وذكرت "فاينانشال تايمز" في تقرير أن تعدين البيتكوين يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق مع انتقال عمليات التعدين إلى دول جديدةبعدما حظرت الصين الممارسات كثيفة استهلاك الطاقة.





وسجلت العملة الافتراضية الأكبر من حيث القيمة السوقية أداءً متذبذبًا هذا العام، إذ ارتفعت من نحو 28 ألف دولار في بداية العام إلىمستوى قياسي قرب 69 ألفًا في أوائل نوفمبر.