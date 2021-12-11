النحاس يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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كشف عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن مفاجأة بشأن اللعب لنادي الزمالك في بداية مشواره الكروي.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور، إنه كان على وشك الرحيل إلى نادي الزمالك بنهاية موسم 1996-1997.

وتابع، "زرت مقر نادي الزمالك بالفعل، وعقدت جلسة مع إسماعيل سليم نائب رئيس الزمالك الأسبق، لكن رفضت توقيع العقود سرًا لأنني وقعت قبلها مع الإسماعيلي".

وأوضح أن عقده مع أسوان شهد مفاجأة قبل حسم صفقة رحيله للإسماعيلي، بأنه كان معارًا لمدة 3 مواسم في واقعة تحدث للمرة الأولى.

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