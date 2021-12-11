تعرف على ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات اليوم السبت

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز والهدافين قبل أنطلاق مباريات اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر البطولة.



ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، بينما يأتي أشبيلية في الوصافة برصيد 31 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-



1 ريال مدريد، 39 نقطة.

2 أشبيلية، 31 نقطة.

3 ريال بيتيس، 30 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 29 نقطة.

5 ريال سوسيداد، 29 نقطة.

6 رايو فاييكانو، 27 نقطة.

7 برشلونة، 23 نقطة.

8 فالنسيا، 22 نقطة.

9 أتلتيك بلباو، 21 نقطة.

10 أوساسونا، 21 نقطة.

11 إسبانيول، 20 نقطة.

12 مايوركا، 19 نقطة.

13 فياريال، 16 نقطة.

14 سيلتا فيجو، 16 نقطة.

15 غرناطة، 15 نقطة.

16 إلتشي، 15 نقطة.

17 ألافيس، 14 نقطة.

18 قادش، 12 نقطة.

19 خيتافي، 11 نقطة.

20 ليفانتي، 8 نقاط.



بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-



1- كريم بنزيما، ريال مدريد، 12 هدفًا.

2- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 10 أهداف.

3- خوانمي، ريال بيتيس، 9 أهداف.

4- ممفيس ديباي، برشلونة، 9 أهداف.

5- راؤول دي توماس، إسبانيول، 7 أهداف.

6- ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 7 أهداف.

7- خوسيلو، ألافيس، 7 أهداف.

8- لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 7 أهداف.

9- ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 6 أهداف.