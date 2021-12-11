عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

الأهلي
الأهلي
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كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، حددت سعر إعارة محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في الميركاتو الشتوي لأي فريق في الخليج.

الأهلي يحدد سعر بيع  محمود كهربا

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، إن كهربا، رفض عرضي الإسماعيلي والاتحاد السكندري، وإصراره على البقاء جعل اللجنة تشترط تسعيرة إعارته بعد وجود عروض من أندية سعودية وإماراتية دخلت في مفاوضات مع اللاعب مؤخرًا.

وأضاف أن رغبة موسيماني في رحيل اللاعب للتخلص من صداع مشاركته والضغط الجماهيري جعل اللجنة توافق علي طلب المير الفني وحددت 2 مليون دولار للموافقة على أي عرض لضم كهربا.

يذكر أن كهربا، لا يشارك بشكل أساس مع الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، لعدم قناعة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني بمستواه الفني.
 

المدير الفني النادى الاهلى الاتحاد السكندري الإسماعيلي اماراتي محمد شبانة القلعة الحمراء
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