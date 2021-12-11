ماجد عبد العظيم يكشف كواليس دوره في "المحكمة" لغادة عادل



يعيش الفنان ماجد عبد العظيم، حالة من النشوة الفنية وذلك بعد مشاركته في فيلم «المحكمة» للنجمة غادة عادل.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الفيلم الذي يعتبر واحدًا من أهم الأفلام التي قدمتها السينما المصرية خلال العشر سنوات الماضية، لأنه يناقش قضايا في غاية الأهمية وهناك ٦ قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهي قضايا... القتل.. الإغتصاب... الجنسي والتحول الجنسي بجانب قضايا الثأر والخيانة الزوجية والميراث والفيديوهات الجريئة

قضايا إجتماعية واقعية يتناولها فيلم

"المحكمة" الذى يجسد بطولته عدد كبير من الفنانين وهم غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، يسرا اللوزى، محمد على رزق، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، ليلى زاهر، سلوى عثمان، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد.

وعن دوره قال ماجد عبد العظيم: "أقوم بدور رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الذى يحكُم في قضيتين هامتين، الأولى قضية قتل غادة عادل لوالدتها المريضة لكي تريحها من الآم المرض، وقضية الثانية قتل أحمد خالد صالح لأعز أصدقائه لإلحاح والدته أن يأخذ بالثأر.

وعن مخرج الفيلم قال ماجد عبد العظيم سبق لي أن شرُفتُ بالعمل مع المخرج المتميز الأستاذ محمد علي في فيلم "ليلة سقوط بغداد"



وأضاف عبد العظيم قائلًا: "الفن بالنسبة لي هواية محببة إلى قلبي أستمتع بممارستها وأنتقي أدواري بعناية شديدة، حيث أنني أعمل أستاذًا جامعيًا وأشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم ٦ أكتوبر، كما أني وكيل معهد أكتوبر العالي للإقتصاد لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع وعضوًا بمجلس الإدارة، وعضوًا بالجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع فأنا لست محترفًا للتمثيل بالرغم من أنني شاركت في أكثر من ٧٠ فيلم و٦٠ مسلسل.