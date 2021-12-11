داعية: "الرجل لازم يوفر لزوجته مستوى معيشة زي اللي عند والدها"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الداعية الإسلامي الشيخ طارق نصر، إن نفقة الرجل على طليقته الحامل أمر واجب، وهو ما قال أمر به الشرع وأوضحه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.


وأضاف الشيخ طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه يجب على الزوج أن يوفر لزوجته ما كان يتم توفيره لها عند والدها من مستوى معيشة، "الزوج لازم يعيش مراته في نفس المستوى اللي كانت عايشة فيه عند والدها".


وتابع، الشيخ طارق نصر، أنه إذا كان الزوج لا يستطيع ماديا جعل زوجته تعيش في نفس المستوى المادي الذي كان لدى والدها فالزوجة صاحبة القرار هنا، إما أن توافق على الزواج بهذا المستوى أو ترفضه.

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