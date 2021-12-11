السفير محمد العرابي: التماسك العربي حجر الزاوية في القضاء على داعش

توك شو
محمد العرابي
محمد العرابي
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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، تحمل العديد من الرسائل المهمة ودلالات سياسية كثيرة".

وأضاف السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان هناك استقبال حافل للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، لافتا أن الدولة المصرية تولى اهتمام كبير بالعلاقات المشتركة مع العراق.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على عودة دولة العراق الشقيقة  إلى دورها العربي ومن هنا جاءت فكرة التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق الدولة المصرية
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