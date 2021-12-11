وزير الخارجية الأسبق: السيسي حريص على عودة العراق إلى دورها العربي

توك شو
محمد العرابي
محمد العرابي
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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على عودة دولة العراق الشقيقة  إلى دورها العربي ومن هنا جاءت فكرة التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.


وأضاف السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، ترسخ لاستراتيجية مهم، لافتا أن دولة العراق يجب أن لا تخرج من السياق العربي".


وتابع وزير الخارجية الأسبق، داعش تحاول استعادة قواها مرة أخرى لكن دولة العراق قادرة على التصدى لهم بقوة وحسم ودحرهم، لافتا أن التماسك العربي يساهم في القضاء على داعش،  مضيفا أن العراق تسير الآن على الطريق الصحيح بإجراء الانتخابات وترسيخ مبادئ الديموقراطية.

محمد موسى محمد العرابي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي
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