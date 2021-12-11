السفير محمد العرابي: الرئيس السيسي يسعى للم شمل الدول العربية

توك شو
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن دولة العراق تنظر إلى مصر على أنها دولة شقيقة ذات أهمية كبرى، نظرا لدورها في العالم العربي، لافتا إلى أن التماسك العربي يمثل أهمية في ظل الظروف السياسية التي تحدث في العالم خلال الأيام الماضية.


وأضاف السفير محمد العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس السيسي يسعى للم الشمل العربي من خلال مجلس التعاون الخليجي ودعم العلاقات مع جميع الدول العربية، مشيرا إلى أهمية زيارة الرئيس إلى دولة جيبوتي، لافتا أن القيادة السياسية تتحرك باستراتيجية ووعي كبير من أجل وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك بين الدول المختلفة.


وتابع وزير الخارجية الأسبق، كان هناك استقبال حافل للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، لافتا أن الدولة المصرية تولى اهتمام كبير بالعلاقات المشتركة مع العراق.

وزير الخارجية الأسبق مجلس التعاون الخليجي التعاون الخليجي

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