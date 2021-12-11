السفير اللبناني لدى القاهرة: مصر الشقيقة الكبرى.. وتقف بجانبنا على مدار نصف قرن

قال السفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي، إن تشكيل الحكومة اللبنانية تأخر كثيرا، لافتا أن مصر هي الشقيقة الكبرى التي دائما ما تقف بجوار لبنان على مدار نصف قرن من الزمان في مختلف الظروف القاسية التي يمرها بها".

وأضاف السفير اللبناني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لبنان يمر بظروف سياسية واقتصادية صعبة، مشيدا بدور مصر في دعم بلاده".

وتابع السفير اللبناني لدى القاهرة: مصر نجحت في تذليل الكثير من العقبات التي واجهتا لبنان، من بينهما دعم مصر في جميع المحافل الدولية وإعادة بناء اقتصادها وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تزويد لبنان بالغاز الطبيعي لحل أزمة الكهرباء".

