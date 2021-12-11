رئيس الاتحاد المصري الإفريقي للإعاقات: فخورة بزيارة أصحاب الهمم لأكاديمية الشرطة

قالت أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري الإفريقي للإعاقات الذهنية، إن الأطفال من أصحاب الهمم الذين زاروا أكاديمية الشرطة اليوم، كان في قمة السعادة وإحساسهم بالفخر بوطنهم.



وأضافت أمل مبدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الجميع في أكاديمية الشرطة استقبل الأطفال بحفاوة كبيرة، بدءا من مدير الأكاديمية اللواء دكتور أحمد إبراهيم وجميع الرتب وطلبة الشرطة، متابعة "كنت فخورة جدا جدا بالزيارة وفخورة إني مصرية".



وتابعت رئيس الاتحاد المصري الإفريقي للإعاقات الذهنية، إن هدف احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الثالثة، هو استعراض مكاسب ذوي الهمم، بعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركته في الفعاليات، وإصداره قرارات تصب في صالحهم.