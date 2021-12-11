محمد موسى بعد هجوم بيكا وكمال: كفاية إهانة لرموز الفن المصري

توك شو
عمر كمال
عمر كمال
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علق الإعلامي محمد موسى على مقارنة عمر كمال نفسه بكوكب الشرق أم كلثوم، حينما قال "بتهاجموني ليه، أم كلثوم غنت للسكارى"، قائلا معنى كلمات الأغنية الشخص الثمل بنشوة الحب، وهو ما يسمى استعارة في اللغة العربية.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أنت عارف مين كاتب كلمات الأغنية العبقرية دي، تأليف الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم ناجي، ومن ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي، واخد بالك ياعمر يا كمال من الأسماء اللي عملت الأغنية يا بتاع خمور وحشيش".


وتابع مستنكرا: "مين كاتبلك الخمور والحشيش، ويا ترى كان بيكتبها وهو مونون ولا إيه.. كفاية بقا إسفاف وإهانة لرموز الفن المصري، الأخ بيكا بعد قرار وقفه، طلع قال زمن عبدالحليم وأم كلثوم ولىّ ومحدش حاسبه، وأنت دلوقتي طالع تهين سيدة الغناء العربي الراحلة أم كلثوم، وتتبلى عليها، وتقول إنها غنت للسكاري.. وللأسف محدش حاسبك".

محمد موسى اللغة العربية الحدث اليوم الإعلامي محمد موسى برنامج خط أحمر
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