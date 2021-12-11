محمد موسى يفتح النار على عمر كمال بعد تصريحاته عن أم كلثوم: "هتقارن نفسك بالست"

فتح الإعلامي محمد موسى النار على المغني عمر كمال، عقب تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية، والذي قال فيها "أنتوا بتهاجموني ليه ما أم كلثوم غنت للسكارى".



وقال محمد موسى خلال تفديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "هو أنت هتقارن نفسك بالست أم كلثوم، أنت حقيقي ولا ملبوس.. هو أنت بتسمي اللي بتغنيه ده فن عشان تحط نفسك في مقارنة مع الست أم كلثوم".



وأضاف محمد موسى، "مش لما تفهم الكلام تبقي تقوله.. أنت فاهم الأول معنى الكوبليه ده إيه قبل ما تحط نفسك في مقارنة مع الكبار، وهل عارف مين المؤلف أو الموسيقار اللي لحنها يا عمر".