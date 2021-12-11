محمد موسى عن تطاول مؤدي المهرجانات: من أمن العقاب أساء الأدب

فتح الإعلامي محمد موسى النار على مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وغيرهما، بعد تصريحاتهما الأخيرة والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، في تعليقه على هجوم عمر كمال على كوكب الشرق أم كلثوم حين قال "ما أم كلثوم غنت للسكارى في أغنية هل رأى الحب سكارى"، موضحا "أنت عارف مين اللي كاتبها أو مؤلفها وملحنها، وعارف معناها أصلا، بجد أنتوا بتهزروا".



وأضاف محمد موسى في تعليقه على تهكم حمو بيكا على أغاني بعد الحليم، قائلا إن من أمن العقاب أساء الأدب، متابعا "هو اللي بيقولوا الأخ سيكا ده اسمه غنا.. نقابة الموسيقيين نفسها شايفة إنه مش غنا هو شايف نفسه بيغني ازاي.. وربنا جننتوونا بكلامكم.. والحقيقة أنا بسأل نقابة الموسيقيين أنتم فين من تصريحات بيكا وتجرأه وتحديه لقرارات النقابة".