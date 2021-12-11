بلاغ للنائب العام ضد عمر كمال وبيكا لتهكمها على أم كثلوم

قال طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه سيتقدم ببلاغ ضد مؤدي المهرجانات عمر كمال بسبب تصريحاته ضد كوكب الشرق أم كلثوم حول أغنية "هل رأى الحب سكاري"، قائلا: إنهم يجهلون المعني الحقيقي لكلمات الأغنية، مطالبا بضرورة فرض الحجر الفني عليهم".





وقال طارق محمود في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أم كلثوم سيدة الغناء العربي واعتلت منصب نقيب الموسيقيين، فهي رمز ويجب محاسبة المتجاوزين ضد عمالقة الفن"، مشيدا بجميع الإجراءات التي اتخذها الفنان هاني شاكر ضد هؤلاء المؤديين".

وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا، يجب منع مؤدي المهرجانات من السفر إلى خارج البلاد لإحياء حفلات غنائية، مصادرة أموالهم حرصا على الفن المصري والمحافظة على الذوق العام"، مشيرا إلى أن مؤدي المهرجانات لا يتمتعون بأي حس فني ويستهدفون إفساد ذوق المجتمع المصري.