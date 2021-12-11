محمد موسى لـ حمو بيكا: للدرجة دي مش فارق معاكم البلد ولا الجمهور المصري

توك شو
حمو بيكا
حمو بيكا
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قال الإعلامي محمد موسى، إن مؤدي المهرجانات حمو بيكا يتحدى قرارات نقابة الموسيقيين ويضرب بها عرض الحائط، وذلك عقب صدور قرار إيقافه من النقابة، ولكنه صرح في أحد البرامج التلفزيونية "أن القرار دا مش الأول ومتعود على كده".


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه تعجب من طريقة كلامه وتحديه لنقابة الموسيقيين قائلا "الحقيقة اللي استغربت له من حواره أنه بيتحدى النقابة وقرارات أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وقال هشتغل ومش مهم وهدافع عن نفسي أمام الغلط في حقي وأنا بيصدر ليا قرار بالوقف بقالي خمس سنين، وأنا أمارس الغناء دون توقف والجمهور العربي وراءنا بيدعمنا".


وتابع محمد موسى: "للدرجة دي مش فارق عندكم مصر ولا الجمهور المصري.. بصراحة أنا فرحان في الناس اللي بتسمع التلوث اللي بتقولوا عليه أغاني عشان الناس تفهم أن كل ما يعنيكم السبوبة وبس، ومحدش يقولي غنا".

الموسيقى محمد موسى هانى شاكر مهرجانات
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