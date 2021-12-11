حسن يوسف: أي تكريم بعد حصولي على وسام العلوم والفنون "ملوش قيمة"

توك شو
الفنان حسن يوسف
الفنان حسن يوسف
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قال الفنان حسن يوسف، إن الدولة  كرمتي في مارس 2014  في فترة تولى المستشار عادلي منصور رئاسة الجمهورية، وتم منحى وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أعطى هذا الوسام لعدد من الرموز على رأسهم لكوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب ونجيب محفوظ، كما منحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات لعدد آخر من رموز مصر".

 

وتابع الفنان حسن يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فخر وشرف كبير لي حصولي على هذا الوسام، لافتا أن أي تكريم بعد هذا الوسام لا قيمة له قائلا: "زي اللي معاه جنيه دهب وبعد كدة حد يعطيه 10 قروش فضة".  

 

وتابع الفنان حسن يوسف: "لا أهتم بعدم دعوتي لحضور المهرجانات.. ومبزعلش ومبتفرجش عليها.. أصحاب المهرجانات هما اللي كسبانين لو دعوني وربنا يهديهم.. وديما المهرجانات مهتمين بالأزياء والأحاديث الجانبية دون التطرق على السينما وعن الصناعة".

جمال عبد الناصر محمد موسى نجيب محفوظ
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