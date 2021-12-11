ضياء عبدالخالق: دعوات المهرجانات الفنية تضل طريقها وتصل لشخصيات لا علاقة لها بالصناعة

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إن تجاهل عدد من الفنانين الكبار جعلهم يلجأون للعمل في مهن أخرى بحثا عن الرزق، كما أن بعض الجهمور تسائل عن أسباب غيابهم، "فاكرين أنهم ماتوا وهما أحياء يرزقون".



وأضاف ضياء عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الوسيلة الوحيدة للفنانين للظهور وإثبات أنهم بصحتهم وقادرين على العمل والعطاء، هو حضور المهرجانات الفنية مثل مهرجان القاهرة السينمائي الذي انتهت فعالياته مؤخرا، وغيرها من المهرجانات الفنية، والأمر لا يقف عن الفنانين فقط، وإنما أيضا للعاملين خلف الكاميرات وفي الكواليس، مثل المخرجين والمصورين والفنيين وغيرهم.



وتابع أن أهداف المهرجان كثيرة وتتحقق عندما تدعو أصحاب الصناعة للمشاركة بالمهرجان، ولكن ما يحدث أنه هناك دعوات توجه لبعض الشخصيات ولكنها تضل طريقها بشكل أو بآخر، وتصل لشخص آخر لا علاقة له بالصناعة.