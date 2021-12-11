ضياء عبدالخالق: المهرجانات فرصة لإثبات وجود الفنانين على "قيد الحياة"

قال الفنان ضياء عبدالخالق إن المهرجانات الفنية فرصة لظهور الفنانين وتوصيل رسالة للمنتجين وأصحاب الصناعة أنهم موجودين وقادرين على العمل، وتجاهلهم أمر يجعلهم يبحثون عن العمل في مهن أخرى.



وأضاف ضياء عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفنان يصعب عليه طلب العمل لنفسه من المنتجين أو زملائه الفنانين، ولكنه قد يفعل ذلك للآخرين "أنا مقدرش أطلب شغل لنفسي ولكن ممكن أقول لحد عايز شغل لزميلي أو لفنان جديد بيدور على فرصة".



وتابع، "هناك ورش فنية تقام على هامش المهرجانات لخبراء وخبرات دولية تفيد أصحاب الصناعة، ومن الممكن الاستعانة بالفنانين الكبار والعظماء في تنظيم هذه الورش ونقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة من الشباب الفنانين والعاملين في الصناعة بشكل عام".