حسن يوسف: بعد تكريم الدولة ليّ الباقي فكة

قال الفنان حسن يوسف، إن بعد تكريم الدولة المصرية له في عام 2014 وحصولة على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، برفقة مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة القديرة فاتن حمامة وماجدة الصباحي واسم رشدي أباظة، والموسيقار الكبير هاني شنودة والفنان عزت العلايلي ووالفنانة سميحة أيوب والفنان محمود ياسين".



وتابع الفنان حسن يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فخر وشرف كبير لي حصولي على هذا الوسام، لافتا أن أي تكريم بعد هذا الوسام لا قيمة له قائلا: "زي اللي معاه جنيه دهب وبعد كدة حد يعطيه 10 قروش فضة".. بعد وسام الدولة لي أي تكريم بعتبره فكة".



وتابع: "لا أهتم بعدم دعوتي لحضور المهرجانات.. ومبزعلش ومبتفرجش عليهم.. أصحاب المهرجانات هما اللي كسبانين لو دعوني وربنا يهديهم.. وديما المهرجانات مهتمين بالأزياء والأحاديث الجانبية دون التطرق على السينما وعن الصناعة".