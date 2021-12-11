حسن يوسف عن عدم دعوته في «القاهرة السينمائي»: هما الكسبانين وربنا يهديهم

علق الفنان حسن يوسف، على عدم دعوته لحضور مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: ""لا أهتم بعدم دعوتي لحضور المهرجانات.. ومبزعلش ومبتفرجش عليهم.. أصحاب المهرجانات هما اللي كسبانين لو دعوني وربنا يهديهم.. وديما المهرجانات مهتمين بالأزياء والأحاديث الجانبية دون التطرق على السينما وعن الصناعة".

وتابع الفنان حسن يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، " بيعزموا بعض علشان يهيصوا ويتبسطوا كتير خيرهم بيدوا للمهرجان شكل.. وآخر حاجة في اهتمامهم السينما".

وتابع الفنان حسن يوسف، تم تكريم في مهرجان دمشق السينمائي وفي دبي وأبو ظبي، لافتا إلى أنه تم عرض أحدث أفلام في مهرجان "كان" وبريطانيا، وإقامة ندوات جادة ولم أرى أحد يتحدث عن الأزياء، لذلك يجب أن نرتقي بالفن".

