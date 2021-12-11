المطربة نجوان تكشف كواليس بدايتها في الغناء: أمي منتقبة وكانت رافضة أغني

قالت المطربة نجوان إن اكتشفت حبها للفن والغناء وهي طالبة صغيرة في المدرسة، ووالدها كان يدعهما ويؤمن بموهبتها ومقتنع بها، أما والدتها فكانت ترفض دخولها مجال الفن بسبب أنها "منتقبة" وكانت ترى أن الفن حرام.



وأضافت المطربة نجوان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها تخرجت في كلية التجارة لغة إنجليزية، والتحقت بالأوبرا لتعلم الموسيقى والغناء بالطرق الصحيحة منذ طفولتها، وتعلمت الغناء على طريقة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم ونجاة وغيرهم الكثير.



وتابعت أن الفنانين الكبار قدموا الكثير لمصر، ومصر مشهور بين دول العالم بما تقدمه من فنون مختلفة، موضحة "نفتخر وأحنا برة مصر بأن عندنا أعمدة كبيرة في الفن مثل عبدالوهاب والعندليب ونجاة وأم كلثوم وغيرهم".