المطربة نجوان: شيرين عبدالوهاب "هتتخلد في التاريخ زي أم كلثوم"

قالت المطربة نجوان بدايتها في الغناء كانت منذ صغرها، والتحقت بالأوبرا لتتعلم فنون الموسيقى، موضحة أنها تحب الاستماع لعدد كبير من فناني الزمن الجميل مثل محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وأم كلثوم وحورية حسن وفايزة أحمد وغيرهم، كما تستمع لفناني الجيل الحالي مثل جنات وآمال ماهر وشيرين عبدالوهاب والتي وصفتها بـأنها "هتتخلد في التاريخ زي الفنانين العظماء".



وأضافت المطربة نجوان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شيرين عبدالوهاب تتمتع بالصوت الجيد والموهبة الرائعة والإحساس الكبير وأغانيها تمس إحساس الجمهور، "وما يخرج من القلب يصل للأذن".



وكشفت "نجوان" عن بدايتها في الغناء، موضحة أنها تخرجت في كلية التجارة لغة إنجليزية، والتحقت بالأوبرا لتعلم الموسيقى والغناء بالطرق الصحيحة منذ طفولتها، وتعلمت الغناء على طريقة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم ونجاة وغيرهم الكثير.