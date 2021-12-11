المطربة نجوان عن تصدى هاني شاكر لمؤدي المهرجانات: بيصعب عليا جدًا

توك شو
نجوان
نجوان
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أشادت المطربة نجوان، بقرارات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بمنع عدد من مؤدي المهرجانات من الغناء، لضبط الذوق العام في المجتمع والحد من انتشار ظاهرة انتشار أغاني المهرجانات".

 

وأضافت المطربة نجوان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الفنان هاني شاكر بيصعب عليا من أغاني المهرجانات اللي بيسمعها وبيشوفها والنقابة بتستميت في الدفاع عن هوية مصر الفنية.. مضيفة: أمير الغناء العربي يمتلك أحساس عالي جدا وميكس بين الجيل القديم والجديد".

 

وتابعت المطربة نجوان، مصر مشهورة بفنها في العالم كله.. ونفتخر إن كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب وشرين عبد الوهاب مصريين".. مضيفة: ما يصدر من القلب يصل إلى القلب أهم حاجة في الغناء الإحساس".

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