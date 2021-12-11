المطربة نجوان: نقابة الموسيقيين تستميت في الدفاع عن هوية مصر الفنية

قالت المطربة نجوان، إن نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان الكبير هاني شاكر تستميت في الدفاع عن هوية مصر الفنية من خلال التصدي لمؤدي المهرجانات، وضبط الذوق العام في المجتمع والحد من انتشار ظاهرة انتشار أغاني المهرجانات".

وأضافت المطربة نجوان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الفنان هاني شاكر بيصعب عليا من أغاني المهرجانات اللي بيسمعها وبيشوفها والنقابة بتستميت في الدفاع عن هوية مصر الفنية.. مضيفة: أمير الغناء العربي يمتلك أحساس عالي جدا وميكس بين الجيل القديم والجديد".

وتابعت المطربة نجوان، مصر مشهورة بفنها في العالم كله.. ونفتخر إن كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب وشرين عبد الوهاب مصريين".. مضيفة: ما يصدر من القلب يصل إلى القلب أهم حاجة في الغناء الإحساس".

وأوضحت أن شيرين عبدالوهاب تتمتع بالصوت الجيد والموهبة الرائعة والإحساس الكبير وأغانيها تمس إحساس الجمهور، "وما يخرج من القلب يصل للأذن".