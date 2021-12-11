المطربة نجوان تكشف أحدث أعمالها الغنائية.. و"هربي كلاب" تتصدر الترند

كشفت المطربة نجوان عن آخر أعمالها الغنائية، موضحة أنها أغنية "قولولي معلش"، وسبقها أغنية أخرى بعنوان "هربي كلاب" وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "تيك توك"، حيث حصدت 12 مليون مشاهدة في وقت قليل.



وأضافت المطربة نجوان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بدايتها في الغناء كانت منذ طفولتها، والتحقت بالأوبرا لتتعلم فنون الموسيقى، موضحة أنها تحب الاستماع لعدد لفناني الزمن الجميل مثل محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وأم كلثوم وحورية حسن وفايزة أحمد وغيرهم، كما تستمع لفناني الجيل الحالي مثل جنات وآمال ماهر وشيرين عبدالوهاب والتي وصفتها بـأنها "هتتخلد في التاريخ زي الفنانين العظماء"، وقالت عنها إنها تتمتع بالصوت الجيد والموهبة الرائعة والإحساس الكبير وأغانيها تمس إحساس الجمهور.



وتابعت، أنها تتحفظ على أغاني المهرجانات، وأن الشارع المصري له كلمته، ونحن نحاول أن إصلاح ما أفسدته تلك المهرجانات.