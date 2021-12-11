حماقي يشغل أضخم "welcome party " بالإسكندرية بعد حفله بالافتتاح العالمي لـ "فورمولا 1" بجدة

أحيا الميجا ستار حماقي حفل مساء اليوم الجمعه أضخم وأرقى حفلات الـ" welcome party" التي أقيمت لاستقبال الطلاب الجدد بالمقر الرئيسي للأكاديمية البحرية بأبو قير في محافظة الإسكندرية.

صعد على على خشبة المسرح في كامل لياقته مرتديا ملابس "كاجوال" ومرددًا لأغنية "نفسي ابقي جنوا" وسط عاصفة من هتفافات الإعجاب لالاف الطلاب من مختلف الجنسيات المصرية والعربية.

من جانبه وجه حماقي الشكر للجمهور لحفاوة الإستقبال وعبر سعادته لتواجده مع أهالي محبوبته الإسكندرية قائلا ": "وحشتوني" ليردد بعدها الجمهور هتافات " حماقي يا فاتني".. ثم أهدي أغنية " زيها مين " لكل من ارسلوا له بموافقة الحفل ليوم ميلادهم.

وأشعل حماقي الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، " ناويها"، " ليه بيلموني "،"يا ستار" .. بالإضافة إلى عدد كبير من اغاني ألبوم "يا فاتني" منها " لا ملامة"، "لوهتسيب"،"تك"، " طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"ام الدينا" و"قادرين نعملها". وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وفي ختام الحفل وجه حماقي كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من حمدي بدر مدير أعماله وأعضاء فرفته الموسيقية وختاما بالتنظيم الرائع لياسر الحريري.

تخلل الحفل تكريم قيام د.محمد ابو العزم بتكريم محمد حماقي مشيدا بدوره في رفع اسم مصر عالميا.

كما قدمت احدي مواهب الأكاديمية أغنية " صور" بمشاركة حماقي واشاد الجمهور باحساسها في تقديم الأغنية.

وشاركت طفلة صغيرة تدعي فريدة بتقديم أغنية " تك" حيث شاركها حماقي الغناء وطالب الجمهور بتحيتها.

الحفل من تنظيم الdj العالمي ياسر الحريري " أمازون انترتينمنتس" وتم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية من مسرح لتامر فوزي وإضاءة وليد الحريري وتصوير صلاح جودة.

وكان حماقي قد سبق وقدم الأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل أكثر من "مائة وخمسون" قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح " لوفورمولا1" - منفردا - بجدة السعودية بحضور ٣٥ الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه ٨٥ مليون متفرج حول العالم.

كما تتطرق حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف ٢٠٢١ إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالًا بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا.

و يعد حماقي أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال ٣٠٠ ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.