المطربة نجوان: أتحفظ على المهرجانات.. و"هربي كلاب" سجلت 12 مليون مشاهدة في 3 أيام

توك شو
نجوان
نجوان
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كشفت المطربة نجوان عن رأيها في أغاني المهرجانات، موضحة أنها تتحفظ عليها، وأن الشارع المصري له كلمته عن هذه الظاهرة، مؤكدة أن الأغاني التي بها كلمات جيدة وإحساس كبير تصل للجمهور سريعا.


وأضافت المطربة نجوان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن آخر أعمالها الغنائية هي أغنية "قولولي معلش"، وسبقها أغنية أخرى بعنوان "هربي كلاب" وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "تيك توك"، حيث حصدت 12 مليون مشاهدة في 3 أيام.


وتابعت إن نقابة الموسيقيين بقيادة الفنان هاني شاكر تستميت في الدفاع عن هوية مصر الفنية من خلال التصدي لمؤدي المهرجانات، وضبط الذوق العام في المجتمع والحد من انتشار ظاهرة انتشار أغاني المهرجانات".

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