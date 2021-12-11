أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-12-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، وذلك بعد ارتفاعها بنحو 4 جنيهات على مختلف أسعار الأعيرة خلال تعاملات امس، وتفوق المعدن الأصفر على الدولار، بعد أن ظلا يومين متتاليين في صراع، لينتصر الذهب محققا ارتفاعا بمقدار 4 جنيهات، مسجلا 1780 دولارا للأوقية " الأونصة".



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 522 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 783 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 894 جنيها.

عاود الارتفاع بعد انخفاضه فى تعاملات صباح اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي بنسبة أكبر من أمس، ويبدو أن الذهب كان مهيأ لهبوط أسبوعي مع ضيق نطاق التداول اليوم لارتقاب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي بالتأكيد ستؤثر على الخطوة السياسية التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي ومن ثم الآثار المحتملة على الذهب.

وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.