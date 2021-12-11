غدًا.. بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان
يبدأ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، غدًا الأحد وحتى يوم الخميس 31 مارس المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي لحاجزيها بالأحياء (22 – 23 – 24 – 35 - 36) بمدينة العاشر من رمضان.
وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ22 مجاورة 2، القطع من 1: 100، يوم الأحد 12/12/2021، والقطع من 101: 200، يوم الإثنين 13/12/2021، والقطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 14/12/2021، والقطع من 301: 400، يوم الأربعاء 15/12/2021، والقطع من 401: 500، يوم الخميس 16/12/2021، والقطع من 501: 568، يوم الأحد 19/12/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1: 100، يوم الإثنين 20/12/2021، والقطع من 101: 200، يوم الثلاثاء 21/12/2021، والقطع من 201: 300، يوم الأربعاء 22/12/2021، والقطع من 301: 400، يوم الخميس 23/12/2021، والقطع من 401: 456، يوم الأحد 26/12/2021.
وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ23 مجاورة 2، من 1: 100، يوم الإثنين 27/12/2021، والقطع من 101: 200، يوم الثلاثاء 28/12/2021، والقطع من 201: 300، يوم الأربعاء 29/12/2021، والقطع من 301: 400، يوم الخميس 30/12/2021، والقطع من 401: 461، يوم الأحد 2/1/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1: 100، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 101: 200، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 201: 300، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 301: 400، يوم الإثنين 10/1/2022، والقطع من 401: 500، يوم الثلاثاء 11/1/2022، والقطع من 501: 600، يوم الأربعاء 12/1/2022، والقطع من 601: 672، يوم الخميس 13/1/2022.
ونوه رئيس جهاز العاشر من رمضان، عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ24 مجاورة 1، من 1: 100، يوم الأحد 16/1/2022، والقطع من 101: 200، يوم الإثنين 17/1/2022، والقطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 18/1/2022، والقطع من 301: 400، يوم الأربعاء 19/1/2022، والقطع 401: 500، يوم الخميس 20/1/2022، والقطع من 501: 600، يوم الأحد 23/1/2022، والقطع من 601: 637، يوم الإثنين 24/1/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1: 100، يوم الثلاثاء 1/2/2022، والقطع من 101:200، يوم الأربعاء 2/2/2022، والقطع من 201: 300، يوم الخميس 3/2/2022، والقطع من 301: 400، يوم الأحد 6/2/2022، والقطع من 401: 500، يوم الإثنين 7/2/2022، والقطع من 501: 600، يوم الثلاثاء 8/2/2022، والقطع من 601: 648، يوم الأربعاء 9/2/2022.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ35 مجاورة 1، من 1: 100، يوم الخميس 10/2/2022، والقطع من 101: 200، يوم الأحد 13/2/2022، والقطع من 201: 300، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 301: 400، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 401: 454، يوم الأربعاء 16/2/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 2، من 1: 100، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 101: 200، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 201: 300، يوم الاثنين 21/2/2022، والقطع من 301: 400، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 401: 417، يوم الأربعاء 23/2/2022، وقطع الأراضى بالمجاورة 7، من 1: 100، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 101: 200، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 201: 272، يوم الإثنين 28/2/2022، وقطع الأراضى بالمجاورة 8، من 1: 100، يوم الثلاثاء 1/3/2022، والقطع من 101: 200، يوم الأربعاء 2/3/2022، والقطع من 201: 270، يوم الخميس 3/3/2022.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى 36 مجاورة 1، من 1: 100، يوم الأحد 6/3/2022، والقطع من 101: 200، يوم الإثنين 7/3/2022، والقطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 8/3/2022، والقطع من 301: 400، يوم الأربعاء 9/3/2022، والقطع من 401: 454، يوم الخميس 10/3/2022، وقطع الأراضى بالمجاورة 3، من 1: 100، يوم الأحد 13/3/2022، والقطع من 101: 200، يوم الإثنين 14/3/2022، والقطع من 201: 277، يوم الثلاثاء 15/3/2022، وقطع الأراضى بالمجاورة 4، من 1: 100، يوم الأربعاء 16/3/2022، والقطع من 101: 200، يوم الخميس 17/3/2022، والقطع من 201: 308، يوم الأحد 20/3/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 8، من 1: 100، يوم الإثنين 21/3/2022، والقطع من 101: 200، يوم الثلاثاء 22/3/2022، والقطع من 201: 270، يوم الأربعاء 23/3/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 27/3/2022: الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.