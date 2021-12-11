جامعة جنوب الوادي تنظم قوافل للتوعية بقرية العسيرات بفرشوط

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جانب من القوافل
جانب من القوافل
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واصلت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنظيم القوافل المتنوعة بقرى إقليم جنوب الصعيد فى إطار مشاركتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 ونفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة شاملة بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا، تضمن إقامة ندوة عن التدقيق المالي والمحاسبي نفذتها كلية التجارة باشراف الدكتور حسين عبدالباسط عميد الكلية، ومشاركة الدكتور محمود عبدالرازق استاذ الاقتصاد ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد بخيت مدرس المحاسبة وأسماء عبداللطيف المعيدة بقسم المحاسبة بكلية التجارة بقنا.
 وشاركت كلية التربية بقنا فى فاعليات القافلة بأشراف الدكتور محسوب عبدالقادر عميد الكلية، حيث أكد الدكتور حجاج غانم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على دور المجتمع التربوي في تفعيل الأداء الأكاديمي للطالب في ظل فيروس كورونا وتمحوراته، مع تفعيل دور كل من المدرسة والأسرة وأهمية التواصل بينهما، والاهتمام بتدريس المنهج كاملًا لتعميق البناء المعرفي للطلاب على المدى البعيد، وتم التأكيد أيضًا على تفعيل الأنشطة اللاصفية (رحلات- إذاعة - مكتبة وغيرها)، مع المعامل والأنشطة الصفية الأخرى.
 

وتحدث الدكتور محمد سيد مدير مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة، عن دور الجامعة فى قضية محو الأمية والتوعية بأهمية القضاء على محو الأمية لأنها من معوقات التنمية، ودارت فعاليات المشاركة حول تعليم الكبار وأهميته وإجراءات فتح فصول محو الأمية ودور جهات المجتمع المحلي في تحفيز ودعم الدارسين الأميين للالتحاق بالفصول وكيفية التدريس لهم والتعامل معهم ومراعاة الخصائص النفسية لهم، هذا إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحضور.
 

وكانت الجامعة قد نظمت قافلة طبية بقرية العسيرات، تم خلالها مناظرة  ٥٤٥ حالة فى تخصصات الباطنة والرمد والعظام والنساء والتوليد والأنف والأذن والجلدية والنفسية والعصبية والأطفال، بالإضافة إلى عدد  ١٩ حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تنظيم قافلة بيطرية قدمت خدماتها لعدد ٢١١ حالة من الحيوانات المختلفة مثل الجاموس والأغنام والجمال.

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