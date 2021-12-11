تفاصيل جديدة حول حادث الشيخ زايد

حادث الشيخ زايد، سبب حادث أليم أودى بحياة 4 طلاب في منطقة الشيخ زاي إثارة كبيرة للرأي العام، بعدما تبين أن المتسبب في الواقعة ابن رجل أعمال يمتلك سلسلة شهيرة.

حادث الشيخ زايد

وتصدر حادث الشيخ زايد اليوم السبت، الموافق الـ11 من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ورو العديد من التفاصيل حول الواقعة والقبض على الجاني.

نتائج حادث الشيخ زايد

وأسفر حادث الشيخ زايد عن وفاة 4 طلاب، في في ريعان شبابهم بعدما اصطدمت سيارتهم بسيارة نجل رجل أعمال، الذي كان يقود سيارته بتهور كبير، ولم يكن واعيا لما يدور حوله.

تفاصيل حادث الشيخ زايد

وتساءل الكثيرون عن عن تفاصيل حادث الشيخ زايد الذي وقع مساء أمس الجمعة، حيث خيم الحزن على المواطنين، بعدما علموا بوفاة أربعة طلاب، على يد شاب متهور.

معلومات مهمة عن حادث الشيخ زايد

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية تطورات حادث الشيخ زايد حسبما كشف شهود عيان تواجدوا بالصدفة في مكان الحادث ووفق تحقيقات النيابة، التي تبذل قصارى جهدها لتوضيح ملابسات حادث الدهس.

تفاصيل حادث الشيخ زايد الواقعة ليلة أمس

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس الشيخ زايد لتقرر الانتقال إلى مقر الاقعة سالفة الذكر، وبيان سببها والمتسبب في وقوعها، حيث تبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب يدعى "ك. ا" وهو نجل رجل أعمال مالك لسلسلة أسواق شهيرة، بسيارة أخرى يستقلها 4 طلاب.

القبض على مرتكب حادث الشيخ زايد

وتمكن رجال الشرطة من القبض على مرتكب حادث الشيخ زايد الذي قا سيارته بجنون وتسبب في مقتل 4 طلاب، ولم يتعرض سوى لإصابات طفيفة في الوجه والقدم.

شهود عيان على حادث الشيخ زايد

وأكد بعض المتواجدين أن المتسبب في حادث الشيخ زايد كان في حالة سكر، وداخل سيارته عدد من زجاجات الخمور والتي ظهرت بعد الحادث، حيث تم تصوير السياراتان.

فتاة صديقة لمرتكب حادث الشيخ زايد

وأجرى المتسبب في حادث الشيخ زايد اتصالا بفتاة صديقة له تسكن أحد الكمبوندات الشهيرة، للمجيئ إليه، حيث حضرت لمكان الواقعة بسيارة BMW لنقل نجل رجل الأعمال إلى أحد المستشفيات.

التحقيق في حادث الشيخ زايد

وأمرت جهات التحقيق في حادث الشيخ زايد بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة والكحولية، لبيان مدى قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.

التحفظ على سياراتي حادث الشيخ زايد

وتحفظت رجال الأمن على سياراتي حادث الشيخ زايد ليتم عرضهما على مهندس فنى لفحصهما وتقديم تقرير عنهما، لمعرفة أسباب وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل 4 طلاب.

ضحايا حادث الشيخ زايد

ووقع حادث الشيخ زايد يوم أمس حيث تصدرت صور وفيديوهات السياراتين مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب أساء وصور القتلى وه عمر حمدي، سعيد حسن، عبدالله درويش ويوسف سباعي.