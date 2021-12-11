سجل ارتفاعا.. سعر الذهب اليوم السبت 11-12-2021 في مصر

سجل سعر الذهب اليوم السبت، الموافق الـ11 من ديسمبر 2021، ارتفاعا في جمهورية مصر العربي، خلال التعاملات الصباحية بنحو جنيهين مقارنة بأسعار أمس.

سعر الذهب

وشهد سعر الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات يوم أمس الجمعة، بقيمة تخطت الـ4 جنيهات في الجرام الواحد، وسط تذبذب حركة الذهب بالسوق المحلي بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين.

سعر الذهب اليوم

وأكد الخبراء أن سعر الذهب الحالي هو مناسب جدا للشراء، مشيرين إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي المصري خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب ورواج عمليات الشراء

ويترقب تجار المشغولات الذهبية احتفالية الكريسماس آملين في تحرك المبيعات، حيث من المتوقع أن يشهد سوق الذهب إقبالا وسط ارتفاع حوظ عمليات شرائه ووفق سعر الذهب الحالي.

أسعار الذهب اليوم السبت

سجل سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 521 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 670 جنيها.

وحقق سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 782 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 894 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب فقد بلغ 6256 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم على المستوى العالمي

وشهدت جلسات آخر الأسبوع ارتفاعا بنحو 0.42% لتسجل 1782.8 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.