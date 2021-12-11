حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 11/12/2021 في مصر

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حالة الطقس - صورة
حالة الطقس - صورة أرشيفية
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كشفت الأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 في جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم تفصايل بيان الأرصاد.

 

حالة الطقس اليوم

حالة من الاستقرارا تشهدها حالة الطقس في كافة أنحاء البلاد، بعد أن شهدت حالة من سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت في بيان لها، قبل قليل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لهطول أمطار خفيفة بمدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا.

أما حالة البحر المتوسط تتراوح سرعة الرياح بين خفيفة ومعتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.


درجات الحرارة اليوم

القاهرة 24 15

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 21 09

سيوة 20 10

بورسعيد 23 13

دمياط 23 12

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 14

العريش 23 12

رفح 23 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 20 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 13

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 27 10

قنا 28 12

الأقصر 28 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 29 12

الوادي الجديد 28 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 27 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

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