أرامكو السعودية تعلن أسعار الوقود لشهر ديسمبر 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" أسعار الوقود المحدثة لشهر ديسمبر الجاري، والتي سيستمر العمل بها حتى 10 يناير المقبل.

وثبتت أرامكو السعودية سعر بنزين 91 عند 2.18 ريال للتر - نفس أسعار نوفمبر الماضي-، وفقًا لبياناتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.

كما أبقت سعر بنزين 95 إلى عند مستوى 2.33 ريال للتر، وأسعار الديزل عند مستوى 0.52 ريال للتر، والكيروسين عند 0.70 ريال للتر، وغاز البترول المسال عند 0.75 ريال للتر.

اقتصاد كلي

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