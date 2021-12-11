شيماء المغربي مطلوبة على جوجل بسبب "بوستر" على كوبري قصر النيل

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عمر كمال وشيماء المغربي
عمر كمال وشيماء المغربي
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تصدرت شيماء المغربي تريندات محرك جوجل اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر في مصر، وذلك بسبب بوستر تم وضعه على كوبري قصر النيل يحمل صورة شيماء المغربي وعمر كمال.

 

عمر كمال وشيماء المغربي

فاجىء مؤدي المهرجانات خطيبته شيماء المغربي بصورة جمعتهما سويًا، ليعلقها أعلى كوبري قصر النيل بمساعدة أصدقائه ويأخذها في نزهة بواسطة إحدى المراكب النيلية.

ينشر شبابيك فيديو مفاجأة عمر كمال لخطيبته شيماء المغربي، الذي لاقى رواجًا واسعًا بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الأخيرة.

أشعلت مفاجأة عمر كمال لشيماء المغربي حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع ليصبح موضوع شيق يتسامر حوله الجماهير.

حرص عمر كمال على توثيق مفاجئته ورد فعل شيماء المغربي أثناء سقوط البانر من أعلى كوبي قصر النيل، بعدما وقعت عيناها على صورة خطوبتهم التي ظهرت فجأة أمامها وهي داخل المركب مدون عليها كلمة «انتي قلبي».


علق عمر كمال على مفاجئته التي أبهرت شيماء المغربي، قائلًا: «مفاجأة دي ولا مش مفاجأة وقدام مصر كلها».

تفاعل الجمهور مع عمر كمال وشيماء المغربي بعدما نشر المطرب الشعبي الفيديو عبر حسابه الرسمي، متمنين لهما السعادة الدائمة طوال حياتهما.

كان قد أعلن عمر كمال خطبته على المطربة الشعبية شيماء المغربي منذ أيام وجيزة، ومن ذلك اليوم أصبح الثنائي يحتلان التريند بأشكال وأحداث مختلفة.

الجدير بالذكر، أن عمر كمال وشيماء المغربي باتوا محط أنظار الجمهور منذ إعلان خطوبتهم، ليستمران في خف الأضواء سويًا بالفيديو الأخير الذي جمعهم.

شيماء مغربي عمر كمال خطيبة عمر كمال كوبري قصر النيل اخبار الفن
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