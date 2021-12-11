في أخر دقيقة.. واتفورد يسقط أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تصدر فريق واتفورد الإنجليزي مؤشرات بحث جوجل اليوم، حيث سقط واتفورد أمام برينتفورد ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة برينتفورد وواتفورد

قلب فريق برينتفورد تأخره بهدف أمام ضيفه واتفورد إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما تقدم واتفورد بهدف سجله إمانويل دينيس في الدقيقة 14 وتعادل برينتفورد بهدف سجله بونتوس جانسون في الدقيقة 84 قبل أن يسجل بريان مبيومو هدف الفوز لبرينتفورد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.