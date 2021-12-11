بعد مرور 20 عاما على رحيل السندريلا.. سعاد حسني تتصدر تريند جوجل بسبب صورة!

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

تصدرت الفنانة الشاملة الجميلة سعاد حسني، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مرور 20 عاما على رحيل سندريلا الشاشة.

 

ويرجع السبب في تصدر الفنانة سعاد حسني تريند جوجل هو نشر صورة لسيدة تسمى جوهرة محمد حسن،وتم تداولها من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعندما ترى الصورة للوهلة الأولى تشعر بأنك رأيت الفنانة سعاد حسني.

 

وبالبحث حول هذا الأمر تبين أن رواد مواقع التواصل تبادلوا الصورة فيما بينهم وتعتبر هذه السيدة هي والدة الفنانة سعاد حسني 

الصورة المتداولة


ووقامت العديد من الصفحات الكبرىبنشر صورة والدة الفنانة الراحلة، وأكدوا أنه تشبه سعاد حسني والدتها كثيرا، كما أكد العديد من الرواد أن الصورة لوالدة السندريلا.

 

وتعجب الكثير من هذا الشبة الكبير، حيث قالت إحدى المتابعات "شبهها جدا سبحان الله"، فبيما قالت أخرى: "سبحان الله كأنها سعاد".

 

وهناك من نفوا أن الصورة لوالدة السندريلا سعاد حسني، وكل ما في الأمر هو أن بعض محترفيي الفوتوشوب قاموا بوضع لمساتهم السحرية الجميلة لظهور الصورة بهذا الشكل.

ويذكر أن الفنانة الراحلة متعددة المواهب -سندريلا الشاشة- بدأت الدخول في عالم الفن عام 1959 وقدمت خلال مشوارها الفني نحو 91 فيلما، ومسلسل هو وهي مع الراحل القدير أحدم ذكي وأول فيلمقامت بتأديته هو حسن ونعيمة الذي كان إنطلاقتها في عالم السينما وآخر أفلامها هو الراعي والنساء.

 

سعاد حسني الفنانة سعاد حسني اخبار سعاد حسني صورة والدة سعاد حسني صورة سعاد حسني سعاد
Advertisements

الأكثر قراءة

بعد أزمه طلاقها.. شيرين عبد الوهاب:" بقيت شحاتة ومحتاجة معونة من الأمم المتحدة"

عملاق سعودي يستهدف ضم " حاوي منتخب مصر "

عاجل.. الرد الأول من شيرين عبد الوهاب على شائعة حلاقة حسام حبيب شعر رأسها

بيريز يعلن أن ريال مدريد يمتلك صفقة القرن

عاجل.. "بحلاقة شعر زيرو" أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها (صور)

عددها 100 ألف.. "مدبولي" يتابع موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين

مدرب ألمانيا: سنواجه منتخبًا كبيرًا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2022

وزيرة الثقافة تعلن عن اتفاق مع المتحف الوطني الجديد بإمارة موناكو الفرنسية لاقامة معرض لمقتنيات مصر من أعمال رواد التشكيليين

ads