بعد مرور 20 عاما على رحيل السندريلا.. سعاد حسني تتصدر تريند جوجل بسبب صورة!

تصدرت الفنانة الشاملة الجميلة سعاد حسني، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مرور 20 عاما على رحيل سندريلا الشاشة.

ويرجع السبب في تصدر الفنانة سعاد حسني تريند جوجل هو نشر صورة لسيدة تسمى جوهرة محمد حسن،وتم تداولها من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعندما ترى الصورة للوهلة الأولى تشعر بأنك رأيت الفنانة سعاد حسني.

وبالبحث حول هذا الأمر تبين أن رواد مواقع التواصل تبادلوا الصورة فيما بينهم وتعتبر هذه السيدة هي والدة الفنانة سعاد حسني

الصورة المتداولة



ووقامت العديد من الصفحات الكبرىبنشر صورة والدة الفنانة الراحلة، وأكدوا أنه تشبه سعاد حسني والدتها كثيرا، كما أكد العديد من الرواد أن الصورة لوالدة السندريلا.

وتعجب الكثير من هذا الشبة الكبير، حيث قالت إحدى المتابعات "شبهها جدا سبحان الله"، فبيما قالت أخرى: "سبحان الله كأنها سعاد".

وهناك من نفوا أن الصورة لوالدة السندريلا سعاد حسني، وكل ما في الأمر هو أن بعض محترفيي الفوتوشوب قاموا بوضع لمساتهم السحرية الجميلة لظهور الصورة بهذا الشكل.

ويذكر أن الفنانة الراحلة متعددة المواهب -سندريلا الشاشة- بدأت الدخول في عالم الفن عام 1959 وقدمت خلال مشوارها الفني نحو 91 فيلما، ومسلسل هو وهي مع الراحل القدير أحدم ذكي وأول فيلمقامت بتأديته هو حسن ونعيمة الذي كان إنطلاقتها في عالم السينما وآخر أفلامها هو الراعي والنساء.