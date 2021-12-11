يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج السبت 11-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 11-12-2021 لمواليد برج العقرب.

برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم السبت 11-12-2021

على الصعيد العاطفي

تشعر بالتوتر في عملك نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك.

على الصعيد المهني:

تقابل شخصًا تقع في حبه، لكن عليك التفكير بحكمة في علاقتكما.

على الصعيد المالي:

تشعر بالتوتر بسبب التفكير في أمورك المالية، لذا حاول أن تهدأ.