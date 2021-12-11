يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج السبت 11-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 11-12-2021 لمواليد برج الجدي.

برج الجدي. توقعات الأبراج اليوم السبت 11-12-2021

على الصعيد العاطفي

تشعر بقليل من الضيق مع شريك حياتك، وتعيش معه أحداث غير متوقعة.

على الصعيد المهني:

تفكر في أن تطلب من مديرك زيادة مالية، أفعل ذلك فالحظ حليفك.

على الصعيد المالي:

تتعثر بعض الوقت لذا عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن الوضع المالي لديك.