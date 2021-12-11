موعد مباراة منتخب مصر والأردن اليوم في كأس العرب والقنوات المفتوحة الناقلة

مصر والأردن، يترقب الجمهور المصري والعربي مباريات اليوم السبت، في ختام الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، من الفترة 30 نوفمبر لـ18 ديسمبر الجاري.

مصر والأردن

ويتساءل جمهور وعشاق الساحرة المستديرة عن موعد وتفاصيل مباراة مصر والأردن القوية المرتقبة اليوم والقنوات الناقلة للمواجهة التي لا تتقبل القسمة على اثنين، والتي ستسفر عن متأهل وحيد إلى نصف نهائي البطولة التي تأتي للمرة الأولى تحت رعاية “فيفا”.

موعد مباراة مصر والأردن

وتنطلق مباراة مصر والأردن المرتقبة اليوم السبت الموافق الـ11 من ديسمبر الجاري، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية، الـ7 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة مصر والأردن في بطولة كأس العرب، إلى جانب قناة الكأس التي تنقل البطولة عبر النايل سات وسهيل بشكل مجاني.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والأردن اليوم

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس التي تذاع عبر ترددات القمر الصناعي نايل سات عن نقل مواجهة مصر ولبنان اليوم عبر فضائيتها، حيث حصلت على حقوق بث تلك المواجهة.

مواجهات مصر والأردن

وأسفرت مباريات المجموعات عن مواجهة قوية بين مصر والأردن في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب 2021، بينما يلاقي الجزائر نظيره المغربي في قمة لقاءات الدور.

ترتيب مصر والأردن في بطولة كأس العرب

وتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب والتي كانت تضم السودان ولبنان والجزائر الذي حل وصيفا للمجموعة بفارق الإنذارات، ومن منطلق مبدأ اللعب النظيف حيث تساوى المنتخبان في نفس عدد النقاط والأهداف.

ظروف مواجهة مصر والأردن

وتعادلت مصر مع الجزائر بهدف لكل فريق إلا أن فارق الإنذارات كان من نصيب المنتخب الوطني ليضرب مواجهة مع الأردن في الدور ربع النهائي، بينما وقع الجزائريون مع المغرب.

وحققت قطر في الدورب ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 فوزا كبيرا على الإمارات بخماسية نظيفة في ثاني لقاءات الدور، بعدما نجحجت تونس في التأهل على حساب عمان لتضرب وعدا مع المتأهل من مباراة مصر والأردن اليوم بينما يصطدم الجزائر مع المغرب في نهائي مبكر.